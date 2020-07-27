Артиллерия Израиля обстреляла Ливан из-за инцидента на границе

Израиль нанес артиллерийский удар по Ливану из-за инцидента на границе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По данным агентства, открыт огонь по поселению Кафершуба в южном Ливане. Известно, что военные перемещают технику в укрепленные позиции на ливанской границе. По словам очевидца, слышна работа артиллерии. Собеседник агентства рассказал, что пока непонятно, по каким объектам бьют. Он подчеркнул, что среди населения положение напряженное.

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ТАСС со ссылкой на представителя армии еврейского государства Джонатана Конрикуса сообщает, что Израиль предотвратил попытку проникновения террористов из Ливана. Отмечается, что в буферную зону проникла группа из 3-5 боевиков ливанской шиитской группировки «Хезболла». По ним открыли огонь из пулеметов и танка. Среди израильской стороны потерь нет.

Накануне сообщалось, что в Ливане упал беспилотник израильской армии.

Ливан и Израиль технически находятся в состоянии войны, хотя масштабных столкновений после вооруженного конфликта 2006 года между странами не происходило.