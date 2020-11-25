Израильская армия атаковала сирийских военных около Дамаска. Об этом сообщает сирийское агентство SANA.

По данным агентства, удар был нанесен со стороны Голанских высот в районе южных окрестностей Дамаска. В результате воздушной атаки был нанесен материальный ущерб. Как сообщает РИА Новости, часть ударов отразили сирийские ПВО.

Ранее в ноябре трое сирийских военнослужащих погибли в результате удара армии Израиля по окрестностям Дамаска. Еще один солдат получил ранения. Обстрел также велся со стороны Голанских высот.

Голанские высоты, принадлежавшие Сирии с 1944 года, захватил Израиль в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В 1981-м израильский парламент принял закон «О Голанских высотах», который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет страны над этой территорией.