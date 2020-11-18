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Трое военных погибли после ракетного удара Израиля по Сирии

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Фото: Omar Sanadiki / Reuters

Трое сирийских военнослужащих погибли в результате удара армии Израиля по окрестностям Дамаска. Об этом сообщает агентство SANA.

Еще один солдат получил ранения. По данным агентства, средствам противовоздушной обороны (ПВО) Сирии удалось перехватить несколько ракет до того, как они достигли целей. Отмечается, что обстрел велся со стороны Голанских высот.

Армия Израиля в Twitter подтвердила ракетный удар по позициям сил специального назначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и сирийских вооруженных сил. Обстрел был произведен в ответ на установку нескольких самодельных взрывных устройств возле линии «Альфа», разделяющей Израиль и Сирию, c целью нападения на израильских военных.

Голанские высоты, принадлежавшие Сирии с 1944 года, захватил Израиль в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В 1981-м израильский парламент принял закон «О Голанских высотах», который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет страны над этой территорией.

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