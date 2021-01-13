Более 50 человек погибли при ударах израильской авиации по Сирии

Более 50 человек погибли в результате ударов израильской авиации по востоку Сирии минувшей ночью. Об этом сообщает AFP на своей странице в Twitter.

По последней информации, число погибших достигло 57. Издание отмечает, что авиаудары Израиля стали самой смертоносной операцией в Сирии с начала конфликта.

При этом, по данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), в результате нападения погибли девять сирийских солдат и 31 член проиранских формирований. Еще 37 человек получили ранения. Сообщается, что израильская авиация нанесла не менее 18 ударов по району между городом Дэйр-эз-Зор и границей между Сирией и Ираком.

Израильские военные не раз обстреливали сирийские территории. В частности, 30 декабря были нанесены авиаудары по позициям систем ПВО сирийской армии неподалеку от Дамаска, тогда погиб один военный, еще трое — были ранены. Тель-Авив объясняет это стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов, в частности, ливанскому движению «Хезболла», воюющему на стороне президента Сирии Башара Асада и контролируемому Тегераном.

Ранее, в ноябре, сообщалось, что израильская армия атаковала сирийских военных около Дамаска. Удар был нанесен со стороны Голанских высот в районе южных окрестностей города.