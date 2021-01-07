Отраженная ПВО Сирии ракетная атака на Дамаск попала на видео

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку Израиля по объектам к югу от Дамаска. Об этом сообщает государственное агентство SANA. Перехват попал на видео, его публикует Telegram-канал «Военный обозреватель».

Согласно официальному заявлению армии Сирии, ракетные удары были нанесены с Голанских высот. «Наши ПВО сбили большую часть вражеских ракет», — цитирует армию САР РИА Новости.

Израильские военные не раз обстреливали сирийские территории. В частности, 30 декабря были нанесены авиаудары по позициям систем ПВО сирийской армии неподалеку от Дамаска, тогда погиб один военный, еще трое были ранены. Тель-Авив объясняет это стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов, в частности, ливанскому движению «Хезболла», воюющему на стороне президента Сирии Башара Асада и контролируемому Тегераном.

Ранее, в ноябре, сообщалось, что израильская армия атаковала сирийских военных около Дамаска. Удар был нанесен со стороны Голанских высот в районе южных окрестностей города. По данным «Обсерватории по правам человека», в результате атаки погибли восемь членов проиранских формирований.

Голанские высоты, принадлежавшие Сирии с 1944 года, захватил Израиль в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В 1981-м израильский парламент принял закон «О Голанских высотах», который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет страны над этой территорией.