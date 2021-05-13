Российские военные блокировали колонну армии США в Сирии

Патруль российской военной полиции в Сирии блокировал и развернул колонну армии США на северо-востоке страны. Об этом сообщается в близком к Минобороны России Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

«Военные США нарушили действующие механизмы упреждения конфликтных ситуаций и передвигались без предварительного уведомления российской стороны в районе города Телль-Тамр», — говорится в сообщении.

Уточняется, что большое подразделение армии США было вынуждено развернуться из-за маленькой группы российских военных, обеспечивающих безопасность движения по трассе М4.

В августе 2020 года сообщалось о столкновении российского и американского патрулей в Сирии. Согласно попавшим в сеть кадрам, российский бронетранспортер БТР-82А протаранил американский International MaxxPro в районе населенного пункта Дерик в Сирии. Это произошло после того, как бронемашины США преградили российскому транспорту дорогу. Позже руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии полковник Алексей Посунько рассказал, что во время патрулирования два бронеавтомобиля США MRAP преследовали российскую колонну.

В марте того же года президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о режиме прекращения огня в Идлибе. Стороны согласовали дополнительный протокол, по условиям которого прекращаются все боевые действия на линии соприкосновения в Идлибе и создается так называемый коридор безопасности вдоль трассы M4, проходящей через Идлиб.