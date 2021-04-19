ВКС России уничтожили 200 боевиков в Сирии

Воздушно-космические силы России (ВКС) уничтожили около 200 боевиков в Сирии. Боевая авиация нанесла удар по базе террористов на северо-востоке от Пальмиры, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирала Александра Карпова.

По его словам, российские военные получили и подтвердили информацию о местонахождении замаскированной базы. В результате удара, по словам Карпова, было уничтожено два укрытия боевиков, 24 пикапа с пулеметами и порядка полутонны боеприпасов и запчастей для сборки взрывных устройств.

Замруководителя центра также предупредил, что террористы готовят атаки на госучреждения в крупных городах страны, чтобы дестабилизировать обстановку накануне выборов президента в Сирии.

Ранее сообщалось, что выборы в Сирии пройдут 26 мая, а выдвижение кандидатов начнется 19 апреля и продлится в течение 10 дней. Такое решение вынесли в парламенте республики.