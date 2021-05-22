Военный эксперт оценил выявленные в Сирии недочеты российского оружия

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко оценил озвученную главой Минобороны России Сергеем Шойгу информацию о массовом выявлении недочетов у российского оружия в ходе операции в Сирии. Его слова в субботу, 22 мая, приводит РИА Новости.

«Война проверяет оружие на практике, в реальных боях, а не в пригодных условиях. Это естественный процесс, его не стоит драматизировать», — отметил Коротченко.

По его словам, благодаря испытаниям в реальных боевых условиях в Сирии стало очевидно, что часть вооружения российского производства «не соответствует требованиям современной военной техники» и нуждается в модернизации. В результате ряд образцов уже был доработан, подчеркнул эксперт.

21 мая в ходе своего выступления в рамках марафона «Новое знание» Шойгу заявил, что российские военные в Сирии столкнулись с «неприятными неожиданностями», обнаружив, что некоторое оружие, прошедшее испытания и принятое на вооружение армии, на самом деле оказалось непригодным к использованию в реальных условиях. В итоге почти полтора десятка образцов решили снять с вооружения. В частности, по словам министра, речь шла о комплексах радиоэлектронной борьбы, связи и разведки, а также об ударных комплексах.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает правительству Асада.