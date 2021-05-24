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В небе над Сирией заметили российские бомбардировщики

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Фото: Telegram-канал «Военный обозреватель»

Россия снова задействовала бомбардировщики Ту-22М3 в Сирии. Так, два самолета были замечены в небе над провинцией Латакия. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Бомбардировщики предположительно совершили посадку на авиабазе Хмеймим, расположенной в сирийской провинции. Отмечается, что если сообщения о прибытии самолетов на авиабазу подтвердятся, то это станет первым боевым развертыванием Ту-22М3 на российской базе.

Ранее сообщалось, что в 2022 году начнутся испытания малогабаритной гиперзвуковой ракеты «Острота», которую должны получить российские сверхзвуковые истребитель-бомбардировщик Су-34 и ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М3.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает правительству Асада.

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