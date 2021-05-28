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Адвокат рассказал о состоянии арестованной в Белоруссии россиянки

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София Сапега
София Сапега
Фото: Reuters

Адвокат задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги Александр Филанович впервые смог посетить ее в СИЗО и рассказал о состоянии подзащитной. Об этом 28 мая сообщает «Интерфакс».

«Она выглядит бодрой и здоровой. С ее слов, никакое физическое насилие к ней с момента задержания до настоящего времени не применялось. Она не теряет бодрости духа и надеется на скорейшее разрешение ситуации», — сказал Филанович.

Юрист добавил, что обжаловал постановление суда, который отклонил жалобу Сапеги на задержание. «По УПК данная жалоба должна быть рассмотрена Минским городским судом в трехдневный срок», — пояснил он.

Сапега — девушка бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. 23 мая они летели из Афин в Вильнюс, самолет был вынужден сесть в Минске из-за сообщения об угрозе взрыва. После приземления Протасевич и Сапега были задержаны. По данным правозащитного центра «Весна», россиянке вменяют разжигание вражды.

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