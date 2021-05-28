Стало известно местонахождение Протасевича

Задержанный после посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич находится в столичном СИЗО КГБ №1. Об этом стало известно Русской службе BBC от осведомленного источника.

Местонахождение журналиста его родственникам и адвокату не было известно более четырех суток. 27 мая с Протасевичем впервые встретилась его защитник Инесса Оленская. В каком изоляторе содержится задержанный, она не пояснила из-за подписки о неразглашении, но отметила, что его самочувствие остается хорошим.

Бывшего главреда NEXTA и его девушку Софию Сапегу задержали 23 мая. Они летели из Афин в Вильнюс самолетом авиакомпании Ryanair. Борт экстренно сел в Минске после сообщения о бомбе на борту. На родине Протасевича и других сотрудников проекта обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.

К мужчине до сих пор не пускали адвоката и не дали связаться с родными. Позже он записал видеоролик с признательными показаниями, однако на лице журналиста обнаружили следы пыток, в том числе удушения. Силовики пытались скрыть применения насилия к задержанному с помощью тонального крема.