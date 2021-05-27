Адвокат создателя NEXTA рассказала о его самочувствии

Адвокат создателя оппозиционного онлайн-ресурса NEXTA Романа Протасевича Инесса Оленская рассказала о его самочувствии. Она встретилась с подзащитным спустя четыре дня после задержания, передает РИА Новости.

Оленская смогла увидеться с Протасевичем в четверг, 27 мая.

«Я встретилась с Романом. Он жив, здоров, на состояние здоровья не жаловался», — сказала адвокат, добавив, что дала подписку о неразглашении обстоятельств дела. По этой причине она не смогла пояснить процессуальный статус клиента и рассказать о дальнейших своих действиях как защитника.

Как заявила защитница БелаПАН, у Протасевича «все хорошо, он бодрый, позитивный и веселый, волноваться нечего».

Бывшего главреда NEXTA и его девушку задержали 23 мая. Они летели из Афин в Вильнюс самолетом авиакомпании Ryanair. Борт экстренно сел в Минске после сообщения о бомбе на борту. На родине Протасевича и других сотрудников NEXTA обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.

К мужчине до сих пор не пускали адвоката и не дали связаться с родными. Позже он записал видеоролик с признательными показаниями, однако на лице журналиста обнаружили следы пыток, в том числе удушения. Силовики пытались скрыть применения насилия к задержанному с помощью тонального крема.