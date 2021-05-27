Основатель NEXTA попросил у Польши усилить его охрану

Один из основателей и авторов белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Степан Путило попросил у польских властей усилить охрану ему и другим сотрудникам канала. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, трансляция которой доступна на YouTube.

По словам журналиста, в редакцию проекта стало поступать все больше угроз, хотя все его сотрудники и находятся за границей. «Мы опасаемся за свою жизнь и здоровье», — пояснил Путило. В свою очередь, мать задержанного в Минске бывшего главреда NEXTA Романа Протасевича заверила журналистов, что ее сын не призывал к массовым беспорядкам и насилию, а лишь «вещал о том, что происходило в Белоруссии, и о том, что происходит [сейчас]».

Бывшего главреда NEXTA и его девушку задержали 23 мая. Они летели из Афин в Вильнюс самолетом авиакомпании Ryanair. Борт экстренно сел в Минске после сообщения о бомбе на борту. На родине Протасевича и других сотрудников NEXTA обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.

К мужчине до сих пор не пустили адвоката и не дали связаться с родными. Позже он записал видеоролик с признательными показаниями, однако на лице журналиста обнаружили следы пыток, в том числе удушения. Силовики пытались скрыть применения насилия к задержанному с помощью тонального крема.