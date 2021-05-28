США и Польша инициировали собственное расследование посадки самолета Ryanair

Начальник криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис заявил, что правоохранительные органы США и Польши инициировали собственное расследование инцидента с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам главы ведомства, представители Вашингтона и Варшавы сами уведомили об этом Вильнюс, так как республика уже успела опросить около 90 процентов пассажиров воздушного судна и готова поделиться сопутствующей информацией. «Мы также интенсивно сотрудничаем с коллегами из Ирландии, Греции, — это происходит ежедневно, круглосуточно семь дней в неделю», — сказал Кишкис.

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Он добавил, что сам лайнер все еще остается в Литве, поскольку следственные действия на его борту еще не завершились. Судно сможет покинуть республику в ближайшие дни после тщательного осмотра правоохранителей.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя и главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу.

Власти Белоруссии официально заверили, что сообщение об угрозе взрыва пришло от имени солдат палестинского движения ХАМАС. В своем письме они якобы требовали от Евросоюза прекратить поддерживать действия Израиля. В ХАМАС опровергли свою причастность к угрозам взорвать самолет. Официальный представитель организации заявил, что «подозрительные стороны» стремятся демонизировать движение и помешать всеобщему сочувствию палестинцам.

Позднее группировка публично осудила Белоруссию за вовлечение конфликта между Палестиной и Израилем в ситуацию вокруг задержания Протасевича. «Это возмутительно и демонстрирует архаичное мышление [белорусского правительства], которое не понимает, что сейчас мы живем в век свободных СМИ», — заявил «Ленте.ру» замглавы политбюро палестинского движения Муса Абу Марзук.