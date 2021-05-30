Мать задержанного за протесты в Минске россиянина описала его связь с оппозицией

Мать 20-летнего россиянина Егора Дудникова, задержанного в Минске по обвинению в организации протестных акций, описала связь сына с оппозицией. Слова Юлии Дудниковой приводит РИА Новости.

Мать молодого человека отметила, что ее сын на любительском уровне занимался озвучкой аниме, компьютерных игр, рекламных роликов, а также редактировал аудио, видео и тексты. По словам Дудниковой, юношу могли арестовать за работу над одним из таких материалов для оппозиции. При этом сам молодой человек политикой не интересовался.

О задержании Дудникова стало известно 29 мая. Молодой человек переехал в республику год назад ради отношений с девушкой. Правоохранители задержали мужчину в Минске 5 мая после того, как он проводил подругу до дома и возвращался к себе. Молодого человека доставили в СИЗО КГБ.

Дудникову предъявили обвинение по части 1 статьи 342 («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок») УК Белоруссии.