Путин обсудил с Лукашенко ситуацию с задержанной в Белоруссии россиянкой

Президент России Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко ситуацию с задержанной в Белоруссии россиянкой Софьей Сапегой. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Песков отметил, что эта тема была поднята по инициативе президента России. «Разумеется, ее судьба нам небезразлична. Но также принимая во внимание тот факт, что у нее действительно — это подтвердилось — у нее есть вид на жительство в Белоруссии», — сказал он. Российская сторона исходит из того, что все должно происходить в рамках закона, добавил Песков.

Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко начались 28 мая в сочинской резиденции российского лидера Бочаров Ручей. Первая встреча длилась пять часов. За это время главы государств обсудили партнерство в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

Софья Сапега — девушка бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. 23 мая они летели из Афин в Вильнюс, самолет был вынужден сесть в Минске из-за сообщения об угрозе взрыва. После приземления Протасевич и Сапега были задержаны. По данным правозащитного центра «Весна», россиянке вменяют разжигание вражды.