Путин и Лукашенко продолжили переговоры в Сочи

Президент России Владимир Путин продолжил в Сочи переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. О встрече лидеров двух стран ТАСС сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Сегодня общение двух президентов продолжается», — заявил официальный представитель Кремля.

Переговоры Путина и Лукашенко начались 28 мая в сочинской резиденции российского лидера Бочаров Ручей. Первая встреча длилась на протяжении пяти часов. За это время главы государств обсудили партнерство в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.