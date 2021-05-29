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Путин и Лукашенко продолжили переговоры в Сочи

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Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин продолжил в Сочи переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. О встрече лидеров двух стран ТАСС сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Сегодня общение двух президентов продолжается», — заявил официальный представитель Кремля.

Переговоры Путина и Лукашенко начались 28 мая в сочинской резиденции российского лидера Бочаров Ручей. Первая встреча длилась на протяжении пяти часов. За это время главы государств обсудили партнерство в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

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