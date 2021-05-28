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В Сочи начались переговоры Путина и Лукашенко

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Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

В Сочи начались переговоры президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

26 мая Лукашенко называл основной повесткой встречи с Путиным экономические вопросы. Он не стал указывать конкретные темы для обсуждения, но добавил, что по другим направлениям сотрудничество Москвы и Минска идет эффективно.

27 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что лидеры двух стран обсудят совместные энергетические проекты, а также продвижение интеграции в рамках Союзного государства.

Он добавил, что в Кремле ждут, что Лукашенко расскажет об инциденте с самолетом Ryanair и задержании российской гражданки, которая находится в белорусском СИЗО. 23 мая самолет совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя и главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, взрывчатых веществ на борту не обнаружили.

Предыдущие переговоры Путина и Лукашенко прошли в Кремле 22 апреля. Беседа продолжалась около четырех часов.

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