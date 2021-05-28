Переговоры Путина и Лукашенко продлились пять часов

Переговоры президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко завершились спустя пять часов, пишет РИА Новости.

Встреча прошла в сочинской резиденции российского лидера Бочаров Ручей. Путин и Лукашенко обсудили дальнейшее развитие двусторонних связей и партнерство государств в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

Российский лидер указал на рост товарооборота между двумя странами, а также сообщил, что ввод в эксплуатацию первого блока БелАЭС состоится в июне.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи с Лукашенко Путин назвал события вокруг Белоруссии «очередным витком» и «всплеском эмоций». Он отметил, что им с Лукашенко «и без этого есть, о чем поговорить».

Лукашенко отмечал, что главной темой переговоров станут экономические вопросы, так как «по военно-политическим и прочим вопросам мы уже давно договорились». В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что на встрече главы двух стран могут затронуть вопрос белорусского госдолга.