Путин назвал события вокруг Белоруссии «всплеском эмоций»

Президент России Владимир Путин назвал события вокруг Белоруссии «очередным витком» и «всплеском эмоций». Об этом он заявил на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко, проходящей в Сочи, передает ТАСС.

«Уважаемый Александр Григорьевич, спасибо что приехали. Мы договаривались об этом еще до очередного витка», — сказал он. На это Лукашенко продолжил: «Всплеска эмоций».

«Да, всплеска эмоций», — заключил российский лидер.

Путин добавил, что им с Лукашенко «и без этого есть, о чем поговорить».

27 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин и Лукашенко обсудят совместные энергетические проекты, а также продвижение интеграции в рамках Союзного государства. Он добавил, что что в Кремле ждут, что Лукашенко расскажет об инциденте с самолетом Ryanair и задержании российской гражданки, которая находится в белорусском СИЗО. Лукашенко называл основной повесткой встречи с Путиным экономические вопросы.