Россия
 
Последние новости
Путин сравнил инцидент с бортом Ryanair и посадку самолета президента Боливии
Украина составила список сторонников Лукашенко для введения санкций
Швейцарских банкиров задумали «посадить на крючок»
Популярный рэпер вышел в свет с длинными «когтями» и был обруган в сети
Женщину заманили в скорую с помощью еды и изнасиловали
Российскую пенсионерку заселили в бывшую душевую
В центре Млечного Пути обнаружен неизвестный межзвездный феномен
Россиянин выпил в самолете и побил полицейского кулаками при задержании
Подсчитаны потери британцев из-за банковских переводов мошенникам
В Польше потребовали от Германии компенсацию за «Северный поток-2»
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин предложил Лукашенко искупаться в Сочи

Перейти в «Мою Ленту»
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин предложил белорусскому коллеге Александру Лукашенко искупаться. Об этом он заявил во время встречи, проходящей в Сочи, передает РИА Новости.

Лукашенко согласился с удовольствием, отмечает агентство.

Путин указал, что море в Сочи становится все теплее. «Думаю, что это тоже будет способствовать достижению результатов нашей сегодняшней встречи», — сказал он.

Ранее Путин назвал события вокруг Белоруссии очередным витком и всплеском эмоций. Он указал, что они с Лукашенко договаривались о встрече еще до этого. По словам российского лидера, им с белорусским коллегой «и без этого есть, о чем поговорить».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лукашенко привез Путину чемодан с документами об инциденте с самолетом Ryanair
Путин назвал события вокруг Белоруссии «всплеском эмоций»
Названы темы переговоров Путина и Лукашенко 28 мая