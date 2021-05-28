Путин предложил Лукашенко искупаться в Сочи

Президент России Владимир Путин предложил белорусскому коллеге Александру Лукашенко искупаться. Об этом он заявил во время встречи, проходящей в Сочи, передает РИА Новости.

Лукашенко согласился с удовольствием, отмечает агентство.

Путин указал, что море в Сочи становится все теплее. «Думаю, что это тоже будет способствовать достижению результатов нашей сегодняшней встречи», — сказал он.

Ранее Путин назвал события вокруг Белоруссии очередным витком и всплеском эмоций. Он указал, что они с Лукашенко договаривались о встрече еще до этого. По словам российского лидера, им с белорусским коллегой «и без этого есть, о чем поговорить».