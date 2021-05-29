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Песков раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл детали переговоров российского лидера Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе встречи лидеры также поговорили о россиянке Софье Сапеги, арестованной на два месяца после того, как ее задержали вместе с блогером Романом Протасевичем после посадки самолете Ryanair. Песков заявил, что дальнейшее развитие событий с Сапегой «небезразлично» для российских властей. При этом правительством принимается во внимание тот факт, что она имела вид на жительство в Белоруссии.

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