Россия перечислит Белоруссии еще 500 миллионов долларов

Белоруссия получит второй транш кредита со стороны России в размере 500 миллионов долларов. Деньги будут перечислены в ближайшее время, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского государства Дмитрия Пескова.

«По крайней мере, для этого не остается никаких препятствий, все согласовано», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Дмитрий Песков добавил, что второй транш был анонсирован еще «до всех историй с самолетом», и отметил ранее называвшиеся сроки — до конца июня. Представитель Кремля также добавил, что на переговорах лидеры двух стран не затрагивали тему перехода РФ и Белоруссии к единой валюте.

В сентябре 2020 года сообщалось, что Россия предоставит Белоруссии кредит размером полтора миллиарда долларов. Первый транш кредита в размере 500 миллионов долларов был одобрен в декабре 2020 года.

Переговоры Путина и Лукашенко начались 28 мая в сочинской резиденции российского лидера Бочаров Ручей. Во время первой встречи, длившейся пять часов, главы государств обсудили партнерство в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.