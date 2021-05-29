Путин и Лукашенко прокатились на яхте

Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко продолжили переговоры в неформальной обстановке и прокатились на яхте. Как сообщает ТАСС , еще 28 мая главы двух государств «договорились, что воспользуются хорошей погодой, прекрасной природой российского юга».

«Сегодня они совершили морскую прогулку», — приводит агентство слова пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

Официальный представитель Кремля также отметил, что ничего необычного в продолжительном визите Лукашенко нет. По его словам, любой гражданин Белоруссии чувствует себя в России как дома и «может свободно приезжать, уезжать, ночевать, так же, как и российские граждане».

Кадры с морской прогулки были опубликованы в Telegram-канале пресс-службы белорусского лидера «Пул Первого». На видео можно заметить, что яхту сопровождают дельфины. Там же Путин и Лукашенко пообедали. На неформальной встрече также присутствовал и младший сын президента Белоруссии Николай.

Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко начались 28 мая в сочинской резиденции российского лидера Бочаров Ручей. Первая встреча длилась пять часов. За это время главы государств обсудили партнерство в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.