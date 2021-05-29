Белоруссия рассказала о планах наладить транспортное сообщение с Россией

Первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков рассказал о планах наладить транспортное сообщение с Россией, нарушенное из-за пандемии коронавируса. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1», передает РИА Новости.

Как уточнил Снопков, речь идет об ограничении сообщения железнодорожным транспортом. «Мы видим активизацию, но это не тот уровень, который был», — отметил он. Кроме того, уровень полетов между странами на данный момент почти в 10 раз меньше, чем раньше.

Белорусский политик обратил внимание, что транспортное сообщение влияет на экономические отношения и на межличностные контакты. Он также добавил, что премьеры России и Белоруссии недавно обсуждали эту тему. «Уверен, что в ближайшие месяц-два эта проблема тоже будет решена», — заключил Снопков.