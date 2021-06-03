Протасевич рассказал о планах на будущее и расплакался

Задержанный в Минске бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич в финале интервью телеканалу ОНТ расплакался и заявил, что больше не вернется в политику. Трансляция передачи велась на сайте канала.

Протасевич не сдержал слез, рассказывая о своих планах на будущее. Он заявил, что переосмыслил для себя многие вещи и не планирует возвращаться в политику, а также в «грязные разборки». «Я хочу надеяться, что я смогу все исправить и жить обычной спокойной жизнью, завести семью, детей, перестать бежать от чего-то», — признался Протасевич.

Ранее бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA признал свою вину по статье об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Речь идет о массовых акциях протеста, которые охватили белорусские города после окончания выборов президента в августе 2020 года.

Блогер был задержан вместе с россиянкой Софией Сапегой 23 мая на борту самолета авиакомпании Ryanair. Лайнер совершил экстренную посадку в Минске после появления данных о бомбе. На первых видео с признательными показаниями журналисты и врачи заметили на лице Протасевича следы пыток и удушения. Силовики пытались их скрыть с помощью тонального крема.