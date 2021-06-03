Протасевич раскрыл источники финансирования белорусской оппозиции

Задержанный в Минске основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич раскрыл источники финансирования главы белорусской оппозиции Светланы Тихановской. По словам блогера, средства ей поступали от литовских налогоплательщиков и заинтересованных предпринимателей. Об этом он рассказал в интервью программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ, передает ТАСС.

«Литовские налогоплательщики, по сути, содержат зарубежного политика из своего кармана. Отчасти это частные спонсоры. То есть частные бизнесмены, представители бизнес-элиты и так далее», — рассказал Протасевич, добавив, что есть и третий источник — диаспоры.

В том же интервью главный редактор NEXTA назвал фамилии координаторов протестов в Белоруссии. По словам журналиста, его проект стал главным координационным чатом для всех протестующих. К каналу имели отношение Степан Путило, Ян Рудик, Тадеуш Дичан, Франак Вечерко, Антон Мотолько, Даниил Богданович и другие.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя и главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу.