Протасевич заявил о финансировании NEXTA российским олигархом

Основатель и главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич заявил о финансировании проекта российским олигархом. По словам блогера, тот отправлял на счет редакции крупные суммы. Об этом он рассказал в эфире телеканала ОНТ, трансляция велась на сайте издания.

По словам Протасевича, изначально проект NEXTA существовал за счет рекламы. Затем второй редактор канала Степан Путило открыл счет, на который деньги стали присылать подписчики. Потом у проекта появился некий инвестор из России, имени которого Протасевич не назвал.

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Блогер отметил, что олигарх, руководящий крупной российской компанией, переводил на счета NEXTA сначала небольшие суммы — порядка 20 евро. Однако затем суммы зачислений выросли до 5000 евро в неделю. Протасевич подчеркнул, что бизнесмен отправлял им средства стабильно.

В том же интервью Протасевич расплакался и рассказал о своих планах на будущее. Он заявил, что переосмыслил для себя многие вещи и не планирует возвращаться в политику, а также в «грязные разборки». «Я хочу надеяться, что я смогу все исправить и жить обычной спокойной жизнью, завести семью, детей, перестать бежать от чего-то», — признался Протасевич.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя и главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу.