Запретившая «Белавии» летать в своем небе Латвия пропустила белорусский самолет

Латвия пропустила через свое воздушное пространство самолет авиакомпании «Белавиа», несмотря на запрет белорусским самолетам летать в небе над своей страной, что следует из данных сервиса Flightradar24.

Власти позволили проследовать утреннему рейсу 27 мая из Минска в Таллин. Лайнер Embraer проследовал своим обычным маршрутом по этому рейсу над восточной частью страны.

Ранее был опубликован список стран, которые ограничили авиасообщение с Белоруссией после инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. В него вошли также Украина, Литва, (перевозчик AirBaltic), Польша (LOT) и другие.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту создатель Telegram-канала NEXTA Протасевич был задержан. В Белоруссии его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.