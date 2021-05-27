Словакия запретила полеты белорусских самолетов над своей территорией. Об этом заявил министр иностранных дел страны Иван Корчок в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, данное решение стало реакцией на неприемлемые действия белорусских властей и нарушение законов с их стороны. Также белорусским авиакомпаниям будет запрещено использовать словацкие аэропорты, подчеркнул министр.

Ранее Польша запретила самолетам белорусских авиакомпаний вход в воздушное пространство над страной. «Кабинет министров принял запрет на вход в воздушное пространство Польши самолетов, эксплуатируемых перевозчиками из Белоруссии», — говорится в заявлении пресс-секретаря правительства республики Петра Мюллера.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших от белорусской стороны. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления сотрудники правоохранительных органов задержали находившегося на борту создателя и главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.