Госдеп призвал американцев не посещать Белоруссию из-за риска задержания

Госдепартамент подтвердил рекомендацию для американских граждан отказаться от посещения Белоруссии. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства США.

Причинами такой рекомендации названы «произвольное соблюдение законов и риск задержания». Дипведомство отмечает, что белорусские власти ранее задерживали «десятки тысяч человек, в том числе граждан США», по обвинению в причастности к оппозиционным партиям, в участии в политических демонстрациях. При этом Минск «устанавливает особые ограничения в отношении лиц с двойным гражданством и может отказать в признании гражданства США, включая отказ или отсрочку предоставления консульской помощи США».

Еще одной причиной отказаться от визита в Белоруссию является ситуация с коронавирусом. Госдеп ссылается на уведомление Центров по контролю и профилактике заболеваний, в котором Белоруссии присвоен четвертый уровень опасности как стране с «очень высоким уровнем COVID-19».

Также в Госдепе напомнили о принуждении Минском к посадке коммерческого рейса авиакомпании Ryanair «ради ареста оппозиционного журналиста».

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту Протасевича. Данные о взрывных устройствах на борту лайнера не подтвердились. На родине Протасевича обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.