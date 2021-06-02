Бывший президент Литвы назвал абсурдом обвинения в геноциде белорусов

Бывший президент Литвы Валдас Адамкус назвал абсурдом обвинения в геноциде белорусов во время Великой Отечественной войны. Об этом в среду, 2 июня, сообщает Delfi.

94-летний Адамкус заявил, что никогда не слышал о тех организациях и людях, с которыми его связывают белорусские силовики. Он также назвал действия Минска «глупой попыткой отвлечь внимание от борьбы белорусов за свободу».

Ранее белорусская прокуратура сообщила, что проверяет информацию о причастности Адамкуса к коллаборационистскому батальону «Армия обороны Отечества», который проводил этнические чистки в СССР в 1944 году. По данным силовиков, после освобождения территории от немецких войск часть карателей скрылась на Западе. Среди них были Антанас Импулявичюс, известный как Минский мясник, и его порученец Вольдемарас Адамкавичюс. Последний затем сменил имя на Валдас Адамкус.

Минск направил в правоохранительные органы Вильнюса просьбу допросить бывшего президента.