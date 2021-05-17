Минск решил добиться международного признания геноцида белорусов

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что власти страны приняли решение добиваться признания геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны на международном уровне. Об этом сообщает ТАСС.

Чиновник пояснил, что, согласно данным расследования, инициированного руководством республики, официальное число жертв нацистов на территории страны в настоящее время может быть существенно занижено.

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«Мы планируем представить в международный трибунал достаточный объем доказательств для того, чтобы начать в установленном порядке процедуру официального признания геноцида», — сказал Швед, однако не указал конкретную инстанцию, куда намерен обратиться Минск.

При этом генпрокурор добавил, что следствие еще не завершило свою работу, реальное число жертв военных преступлений только предстоит установить. «Мы располагаем данными о сотнях ранее неизвестных мест массового уничтожения населения либо о малоизученных», — сказал гособвинитель.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что молодежь слабо разбирается в истории своего народа, и предложил чаще напоминать ей о геноциде. Он уверен, что многие белорусы забыли о массовых убийствах и этнических чистках во времена оккупации. Политик неоднократно обвинял в реабилитации нацизма белорусских протестующих. По его мнению, под бело-красно-белым флагом, который используется оппозицией, сражались коллаборационисты.