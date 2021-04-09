В Белоруссии возбудили дело о геноциде в годы Великой Отечественной

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед возбудил уголовное дело о геноциде жителей республики в годы Великой Отечественной войны, сообщает БЕЛТА.

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По его словам, белорусские власти решили пойти на такой шаг для восстановления исторической справедливости, а также «укрепления конституционного строя и национальной безопасности». «Итоги расследования лягут в основу идеологической учебно-воспитательной и информационной работы», — сказал Швед.

Он добавил, что сведения, которые будут получены в ходе дела, позволят международным организациям признать республику пострадавшей от геноцида Третьего рейха и пресекут попытки «обесценить исторические факты». Прокурор пообещал вписать во все белорусские образовательные программы историю изучения геноцида белорусов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что молодежь слабо разбирается в истории своего народа, и предложил чаще напоминать ей о геноциде в годы Великой Отечественной войны. Он утверждал, что многие белорусы забыли о массовых убийствах и этнических чистках во времена оккупации. Кроме того, политик неоднократно обвинял в реабилитации нацизма белорусских протестующих. По его мнению, под бело-красно-белым флагом, который используется оппозицией, сражались коллаборационисты.