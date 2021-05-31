Россия пообещала защитить Белоруссию от санкций

Россия поможет Белоруссии в том случае, если против последней введут санкции. Об этом РИА Новости рассказал директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

«Мы будем защищать нашего партнера Белоруссию [от негативных последствий санкций], мы будем помогать нашим союзникам», — пообещал он.

По мнению Биричевского, в инциденте с вынужденной посадкой самолета Ryanair именно «западники» усматривают вину Минска. Дипломат призвал сначала провести расследование, а уже потом реагировать на произошедшее. Подход Москвы якобы и заключается в том, чтобы «не принимать импульсивных мер».

Белоруссия неоднократно получала кредиты со стороны России. Об одном из них стало известно после встречи российского и белорусского лидеров Владимира Путина и Александра Лукашенко 28 мая: вскоре Минск получит второй транш кредита со стороны России в размере 500 миллионов долларов.

При этом эксперты неоднократно указывали на то, какой ущерб Москва терпит от подобной помощи. В частности, программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев в интервью «Ленте.ру» отметил, что российская сторона несет серьезные издержки от оказания помощи Белоруссии. Очередными потерями могут обернуться санкции, которые западные страны грозятся ввести на фоне инцидента с Ryanair.

23 мая в Минске самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужден приземлиться в Белоруссии из-за сообщения диспетчеров о заложенном на борту взрывном устройстве. Тогда был задержан бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега.

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