Названы последствия санкций против Белоруссии для России

Ряд санкций, которые Запад может ввести против Белоруссии, повредит России и ее интересам. Об этом политолог, программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев рассказал в интервью «Ленте.ру».

Серьезными последствиями могут обернуться, например, ограничения ЕС и США на инвестиции в Белоруссию. По словам политолога, из-за этого Минск может попросить Москву дать «то, что он недополучает из-за этих ограничений». Тимофеев напомнил, что европейское объединение уже заморозило инвестиционную помощь Белоруссии на сумму в размере трех миллиардов евро.

Однако гораздо более худшими последствиями может обернуться введение мер против крупных белорусских предприятий. Например, при угрозе вторичных санкций со стороны Вашингтона российские компании будут вынуждены прекратить сотрудничество с белорусскими.

«Санкции против системообразующих компаний нанесут серьезный урон белорусской экономике. Возможно, в этом случае Москве придется оказать Минску помощь — и тогда она сама понесет серьезные издержки», — заключил Тимофеев.

Среди других мер, которые ЕС и США могут ввести против Минска, эксперт назвал санкции против высокопоставленных чиновников.

23 мая в Минске самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужден приземлиться в Белоруссии из-за сообщения диспетчеров о заложенном на борту взрывном устройстве. Тогда был задержан бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега.

В Белоруссии экс-главреда NEXTA обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Сведения о взрывном устройстве на борту не подтвердились. Позже белорусская сторона заявила, что информация о минировании пришла от имени палестинского движения ХАМАС.

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