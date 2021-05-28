Раскрыто влияние Турции на решение НАТО о санкциях против Белоруссии

Турция «заставила» страны НАТО смягчить свою реакцию в отношении официальных властей Белоруссии. Влияние Анкары на данный вопрос раскрыло Reuters со ссылкой на источники.

Речь идет об официальном заявлении стран альянса по принудительной посадке самолета Ryanair. Члены НАТО якобы хотели согласовать более жесткое заявление, но Анкара выступила за то, чтобы смягчить его.

Так, именно она настояла на том, чтобы исключить упоминания о политических заключенных, о санкциях ЕС и о поддержке новых санкций в отношении Минска. Кроме того, оттуда были удалены категоричные формулировки, касающиеся приостановки сотрудничества по линии НАТО — Белоруссия, отмечают источники Reuters.

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Такую позицию Турции связывают с желанием сохранить связи с Россией и поддерживать экономические отношения с Минском.

23 мая в Минске самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужден приземлиться в Белоруссии из-за сообщения диспетчеров о заложенном на борту взрывном устройстве. Тогда был задержан бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега.

В Белоруссии экс-главреда NEXTA обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Сведения о взрывном устройстве на борту не подтвердились. Позже белорусская сторона заявила, что информация о минировании пришла от имени палестинского движения ХАМАС.

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