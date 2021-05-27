Глава Ryanair назвал инцидент с экстренной посадкой самолета в Минске угоном

Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири написал письмо главе департамента по авиации минтранса Белоруссии, в котором назвал инцидент с посадкой самолета в Минске незаконным и предумышленным угоном. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что белорусские диспетчеры отказались связаться с авиакомпанией после сообщений о минировании, несмотря на то, что об этом их попросил командир самолета. По словам О'Лири, заявления Минска о том, что в департаменте по авиации пытались связаться с авиакомпанией, являются ложными.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку после сообщения о минировании, поступившего из аэропорта Минска. Для сопровождения судна до полосы был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

На родине Протасевича обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Протасевич заметил за собой слежку еще до вылета из аэропорта Афин. Взрывных устройств на борту самолета обнаружено не было.