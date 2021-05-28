ICAO проведет расследование инцидента с самолетом Ryanair

Международная организация гражданской авиации (ICAO) проведет расследование инцидента с посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом сообщается на сайте правительства Ирландии.

Как отмечается в заявлении министра транспорта страны Имона Райана, Дублин полностью поддерживает решение организации провести «прозрачное и независимое расследование инцидента в Белоруссии». Райан назвал посадку самолета «атакой на европейскую авиационную безопасность», которая подвергла риску жизни пассажиров и экипажа. По его словам, ICAO представит промежуточный доклад о расследовании 25 июня.

Кроме того, ирландский министр также призвал освободить бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софью Сапегу, летевших на борту этого самолета.

Ранее Европейский союз решил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты своих стран и находиться в их воздушном пространстве. Кроме того, саммит глав государств Евросоюза призвал Международную организацию гражданской авиации (ICAO) провести расследование инцидента с посадкой рейса Ryanair в Белоруссии и пообещал в ускоренном порядке ввести новые санкции против Минска.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта белорусской столицы. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту Протасевича. На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.