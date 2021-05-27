Россия выступила за расследование ситуации с самолетом Ryanair

Россия выступила за проведение честного и транспарентного расследования ситуации с самолетом Ryanair, заявил представитель РФ в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Сергей Гудков. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы выступили за проведение честного и транспарентного расследования акта незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации силами Аэронавигационного и Юридического управлений Секретариата ИКАО», — цитирует Гудкова агентство.

При этом он подчеркнул, что многие страны, в том числе Великобритания и Франция, считают произошедшее авиационным инцидентом, и его следует расследовать с точки зрения безопасности полетов, в то время как Россия настаивала, его необходимо проводить с точки зрения защиты международной гражданской авиации от актов незаконного вмешательства согласно Приложению 17 к Чикагской конвенции.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе беседы с белорусским коллегой Романом Головченко выразил поддержку позиции Белоруссии, выступающей за проведение открытого международного расследования инцидента с самолетом Ryanair.

После экстренной посадки в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины — Вильнюс, несколько стран ввели ограничения на полеты над Белоруссией. Уточнялось, что указанный лайнер совершил посадку в столице республики после сообщений о минировании. При этом сразу после приземления сотрудники правоохранительных органов задержали находившегося на борту создателя и бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.