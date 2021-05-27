Лавров призвал Запад не демонизировать Белоруссию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не демонизировать власти Белоруссии, передает РИА Новости.

«Мы настаиваем на том, чтобы прекратить демонизировать тех людей, которые не нравятся Западу», — заявил дипломат.

Он добавил, что после инцидента с самолетом Ryanair белорусские власти заявили о готовности к открытому расследованию и предоставлению всей информации, однако на Западе к ним не прислушались. «Западные коллеги, особенно прибалтийские страны, ведут себя, по дипломатическим меркам, просто неприлично. Да наверное, и по человеческим меркам тоже», — отметил Лавров.

Таким образом министр ответил на предложение главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука. Тот предложил найти альтернативную Минску площадку для переговоров по Донбассу.

Несколько стран ввели ограничения на полеты над Белоруссией после инцидента в аэропорту Минска — 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в столице республики после сообщений о минировании. Сразу после приземления сотрудники правоохранительных органов задержали находившегося на борту создателя и бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.