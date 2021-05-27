Белоруссия обвинила ЕС в лицемерии в ситуации с задержанием создателя NEXTA

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что его возмущает лицемерие Евросоюза в ситуации с задержанием находившегося на борту ирландского лоукостера Ryanair создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом сообщает РИА Новости.

«Особенно возмущает лицемерие, когда задержанного гражданина Беларуси, в биографии которого две заметные страницы, — это участие в боевых действиях в составе известного батальона "Азов" на востоке Украины и администрирование экстремистского Telegram-канала за плату, немалую, кстати, — объявляют героем официальные лица Евросоюза», — сказал политик.

23 мая в Минске самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужден приземлиться в Белоруссии из-за сообщения диспетчеров о заложенном на борту взрывном устройстве. Тогда был задержан Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега. В Белоруссии экс-главреда NEXTA обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Сведения о взрывном устройстве на борту самолета не подтвердились.