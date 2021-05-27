Страны «Большой семерки» высказались о задержании основателя NEXTA

Главы МИД стран «Большой семерки» (G7) осудили принудительную посадку рейса ирландского лоукостера Ryanair в Минске и задержание находившегося на борту создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Совместное заявление было опубликовано на сайте МИД Великобритании, которая председательствует в объединении в этом году.

Дипломаты подчеркнули, что действия белорусских властей поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа рейса и нарушили правила гражданской авиации. В G7 также заявили, что задержание Протасевича стало серьезной атакой на свободу СМИ. «Мы требуем немедленного и безоговорочного освобождения Романа Протасевича, а также всех других журналистов и политических заключенных, содержащихся в Беларуси», — говорится в заявлении.

Страны «Большой семерки» также высказали готовность к введению новых санкций против Белоруссии, чтобы привлечь руководство страны к ответственности за свои действия.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил позвать белорусских оппозиционных политиков на саммит стран «Большой семерки» в июне. Французский лидер подчеркнул, что это должно произойти с согласия Великобритании, которая будет принимать саммит. При этом не уточняется, с какими конкретно целями Макрон хочет пригласить политиков на саммит G7 и кто именно будет приглашен. Встреча стран «Большой семерки» состоится в июне.

23 мая в Минске самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужден приземлиться в Белоруссии из-за сообщения диспетчеров о заложенном на борту взрывном устройстве. Тогда был задержан Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега. В Белоруссии экс-главреда NEXTA обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Сведения о взрывном устройстве на борту самолета не подтвердились.

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