Мир
 
Последние новости
Россия перестала выдавать разрешения на прибытие рейсов в обход Белоруссии
Мужчину-трансгендера тайно увезли из СИЗО и депортировали из России в Белоруссию
Мясников перечислил неопасные недуги практически каждого человека
Пашинян предложил разместить российских наблюдателей на границе с Азербайджаном
Дом создателя «Дороги жизни» продадут на торгах
Российские подростки нашли пакет с костями человека на берегу реки
Международные резервы России достигли максимума за всю историю
Российский следователь сбила не пускавшего ее для обыска мужчину
Цены на кофе взлетели
Подтверждено существование экзотического феномена внутри Юпитера
Новости партнеров

Страны «Большой семерки» высказались о задержании основателя NEXTA

Перейти в «Мою Ленту»
Роман Протасевич
Роман Протасевич
Фото: Reuters

Главы МИД стран «Большой семерки» (G7) осудили принудительную посадку рейса ирландского лоукостера Ryanair в Минске и задержание находившегося на борту создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Совместное заявление было опубликовано на сайте МИД Великобритании, которая председательствует в объединении в этом году.

Дипломаты подчеркнули, что действия белорусских властей поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа рейса и нарушили правила гражданской авиации. В G7 также заявили, что задержание Протасевича стало серьезной атакой на свободу СМИ. «Мы требуем немедленного и безоговорочного освобождения Романа Протасевича, а также всех других журналистов и политических заключенных, содержащихся в Беларуси», — говорится в заявлении.

Страны «Большой семерки» также высказали готовность к введению новых санкций против Белоруссии, чтобы привлечь руководство страны к ответственности за свои действия.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил позвать белорусских оппозиционных политиков на саммит стран «Большой семерки» в июне. Французский лидер подчеркнул, что это должно произойти с согласия Великобритании, которая будет принимать саммит. При этом не уточняется, с какими конкретно целями Макрон хочет пригласить политиков на саммит G7 и кто именно будет приглашен. Встреча стран «Большой семерки» состоится в июне.

23 мая в Минске самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужден приземлиться в Белоруссии из-за сообщения диспетчеров о заложенном на борту взрывном устройстве. Тогда был задержан Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега. В Белоруссии экс-главреда NEXTA обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Сведения о взрывном устройстве на борту самолета не подтвердились.


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лавров призвал Запад не демонизировать Белоруссию
Евросоюз заявил о нежелании отдавать Белоруссию в руки России
Макрон предложил позвать белорусских оппозиционеров на саммит «Большой семерки»