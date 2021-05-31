Глава МИД Белоруссии заявил о подготовке провокаций российскими олигархами

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью газете «Коммерсантъ» заявил о том, что российские спецслужбы предупреждали Минск о подготовке провокаций российскими олигархами после выборов президента республики в 2020 году.

«Ситуация развивалась так стремительно, что многое было непонятно. Сейчас более или менее все становится на свои места. Возможно, тогда были предположения, что какие-то действия предпринимаются и со стороны отдельных российских олигархов или бывших российских олигархов», — сказал Макей. По его словам, благодаря информации российских спецслужб, в которой «указывались конкретные фамилии и имена олигархов», провокации удалось предотвратить.

При этом Макей утвердительно ответил на уточняющий вопрос, идет ли речь о российских олигархах. «Бывших российских олигархов в том числе», — заявил глава МИД Белоруссии.

В Белоруссии более полугода продолжались протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Поводом для них стали предполагаемые нарушения при проведении голосования. Акции жестко подавлялись милицией и ОМОН. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека были убиты в столкновениях с силовиками, десятки — приговорены к тюремному заключению.