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В Минске оценили заявления о «поглощении» Белоруссии Россией

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Фото: flickr.com / Global Look Press

Минск считает беспочвенными опасения о том, что Белоруссия будет поглощена Россией, заявил глава МИД республики Владимир Макей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Мы исходим из того, что национальный суверенитет, государственный суверенитет обоих государств сохраняется», — сказал министр.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия использует сложившуюся вокруг Белоруссии ситуацию в своих интересах и планирует не просто углубить интеграцию, а «поглотить» республику. «Власти России прилагают усилия, направленные на поглощение Белоруссии как независимого государства, — заметил он. — И они весьма успешно продвигаются в этом направлении».

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