В Минске оценили заявления о «поглощении» Белоруссии Россией

Минск считает беспочвенными опасения о том, что Белоруссия будет поглощена Россией, заявил глава МИД республики Владимир Макей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Мы исходим из того, что национальный суверенитет, государственный суверенитет обоих государств сохраняется», — сказал министр.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия использует сложившуюся вокруг Белоруссии ситуацию в своих интересах и планирует не просто углубить интеграцию, а «поглотить» республику. «Власти России прилагают усилия, направленные на поглощение Белоруссии как независимого государства, — заметил он. — И они весьма успешно продвигаются в этом направлении».