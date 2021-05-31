Глава МИД Белоруссии допустил «разные варианты» с делом задержанной россиянки

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью газете «Коммерсантъ» допустил «разные варианты» с делом россиянки Софьи Сапеги, задержанной после посадки самолета Ryanair в Минске вместе с создателем оппозиционного белорусского Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем.

Как рассказал Макей, в настоящее время следствие проверяет Сапегу на причастность к управлению Telegram-каналом, в котором публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов Белоруссии и их родственников. По его словам, расследование покажет, «в чем конкретно заключается ее преступление». По его итогам суд примет решение относительно ее судьбы.

Макей допустил, что процесс над россиянкой может состояться в Белоруссии. «Как будет развиваться ситуация дальше, я не могу предсказать, потому что существуют разные варианты», — заметил он. Вместе с тем министр допустил, что белорусский лидер Александр Лукашенко может принять решения как о помиловании Сапеги, так о ее передаче в Россию.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан вместе со своей девушкой, россиянкой Софьей Сапегой. В Белоруссии Протасевич обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года, а Сапегу — в разжигании вражды.