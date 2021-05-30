Минтранс Белоруссии объяснил экстренную посадку самолета Ryanair в Минске

Директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникации Белоруссии Артем Сикорский в эфире телеканала СТВ объяснил экстренную посадку самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске.

По его словам, посадка была совершена в столице, поскольку аэродромы Бреста и Гродно 23 мая не работали. «Работали в воскресенье только национальный аэропорт "Минск" и аэропорт "Гомель", который является у нас запасным и круглосуточным», — сказал он.

Сикорский подчеркнул, что на момент входа лайнера в воздушное пространство Белоруссии аэропорт Минска оказался для него ближайшим.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан вместе со своей девушкой, россиянкой Софьей Сапегой. В Белоруссии Протасевич обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года, а Сапегу — в разжигании вражды.