Глава МИД Белоруссии прокомментировал ситуацию с задержанной россиянкой

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью «Коммерсанту» прокомментировал ситуацию с задержанием россиянки Софьи Сапеги после посадки самолета Ryanair в Минске.

По словам Макея, решение о дальнейшей судьбе Сапеги будет приниматься белорусским судом по окончании расследования ее дела. «Расследование должно показать, кто она на самом деле, какие действия предпринимала, нанесли ли эти действия ущерб Беларуси, белорусскому народу, в чем конкретно заключается ее преступление. Об этом скажет суд», — сказал министр.

Он уточнил, что сейчас следствие проверяет россиянку на причастность к управлению Telegram-каналом, где на фоне массовых акций протеста после президентских выборов в августе 2020 года публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов Белоруссии и членов их семей.

Говоря о суде над россиянкой, Макей допустил, что он, вероятнее всего, состоится в Белоруссии. «Решением главы государства могут быть приняты решения и о помиловании, и о передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию. Надо подождать», — заключил он.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту создатель Telegram-канала NEXTA Протасевич был задержан вместе со своей девушкой, россиянкой Софьей Сапегой. В Белоруссии Протасевич обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года, а Сапегу — в разжигании вражды.