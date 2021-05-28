Путин впервые прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Минске

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair, после экстренной посадки которого в аэропорту Минска задержали основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софью Сапегу. В ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко российский лидер вспомнил случай с посадкой самолета президента Боливии Эво Моралеса в 2013 году.

Самолет президента Боливии в свое время посадили. Президента вывели из самолета, и ничего, тишина Владимир Путин Об инциденте с самолетом Ryanair

Речь идет о случае 2 июля 2013 года, когда Моралес возвращался с московского Форума стран-экспортеров газа, и его самолет был вынужден совершить посадку в Вене, так как Италия, Испания и Франция срочно отозвали разрешения на использование воздушного пространства и аэропортов стран. Причиной стало то, что накануне Моралес заявил о готовности предложить убежище бывшему агенту Центрального разведуправления (ЦРУ) Эдварду Сноудену.

Несмотря на президентский иммунитет Моралеса, его борт осмотрели в поисках Сноудена. Когда его в самолете не обнаружили, судну разрешили продолжить путь.

Что это за люди

На встречу с Путиным Лукашенко привез чемодан документов о том, что происходит в стране в связи с посадкой борта Ryanair. Президент Белоруссии также заявил, что оппозиция в стране пытается раскачать внутреннюю ситуацию до уровня лета 2020 года, когда в крупных городах проходили массовые протесты.

Я вас проинформирую. Я, пользуясь таким доверительным отношением, захватил некоторые документы. Покажу вам, чтобы вы понимали, что происходит и что это за люди Александр Лукашенко О задержанных Романе Протасевиче и Софье Сапеге

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После событий с задержанием Протасевича бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская анонсировала новую фазу протестов в республике. Она указала на то, что из-за действий властей страна оказалась на грани международной изоляции и превратилась в «черное пятно на карте», что угрожает новой волной террора в отношении граждан, добавив, что «ждать больше нечего».

По словам Тихановской, Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель пообещал ей ввести новые санкции против Минска из-за инцидента с бортом Ryanair. Она также поблагодарила страны Европы за введение ограничений на полеты в Белоруссию и использование воздушного пространства стран белорусскими авиакомпаниями.

Виток и всплеск

Реакцию международного сообщества на инцидент с бортом Ryanair Путин назвал «очередным витком» и «всплеском эмоций». По словам российского лидера, встреча с Лукашенко была запланирована еще до экстренной посадки борта.

«Уважаемый Александр Григорьевич, спасибо что приехали. Мы договаривались об этом еще до очередного витка», — напомнил Путин, на что Лукашенко добавил: «Всплеска эмоций».

«Да, всплеска эмоций», — подтвердил российский лидер, отметив, что им с белорусским коллегой и без этой ситуации есть о чем поговорить.

Главной повесткой встречи было заявлено обсуждение энергетических вопросов и продвижения интеграции в рамках Союзного государства. Несмотря на это, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне переговоров заявил, что от Лукашенко ждут объяснений инцидента с Ryanair, а в частности задержания гражданки России Софьи Сапеги, которая в настоящее время находится в минском СИЗО.

Задержание Протасевича

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после того, как от диспетчеров аэропорта белорусской столицы поступило сообщение о минировании борта. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, находившийся на борту, был задержан сразу после приземления белорусскими силовиками, а взрывных устройств в самолете не было обнаружено.

На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. В Белоруссии ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Вместе с Протасевичем была задержана его девушка, россиянка София Сапега. Девушка арестована на два месяца, ее подозревают в организации массовых беспорядков в августе 2020 года после выборов президента Белоруссии.