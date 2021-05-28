Президент России Владимир Путин сравнил инцидент с бортом Ryanair и посадку самолета президента Боливии Эво Моралеса в 2013 году. Об этом он сказал во время переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи, передает ТАСС.

По словам российского лидера, тогда со стороны стран Запада не последовало никакой реакции. «Самолет президента Боливии в свое время посадили. Президента вывели из самолета и ничего, тишина», — сказал он.

2 июля 2013 года самолет, на котором находился Моралес, возвращался с московского Форума стран-экспортеров газа. Он был вынужден совершить незапланированную посадку в Вене, так как Италия, Франция, Испания и Португалия срочно отозвали разрешение на использование воздушного пространства и аэропортов своих стран. На борту искали бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, США требовали его выдачи. В итоге самолет Моралеса досмотрели. Когда в нем не нашли Сноудена, борту разрешили продолжить полет.